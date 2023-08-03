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"عشائر شمال غزة" تعالج 151 قضية خلال يوليو

03 آب / أغسطس 2023 02:08

"عشائر شمال غزة" تعالج 151 قضية خلال يوليو

غزة- وكالة الرأي:

عالجت إدارة شؤون العشائر ولجان إصلاح محافظة شمال غزة 151 قضية متنوعة خلال يوليو الماضي، عبر مقرات لجانها ومكاتبها المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وأوضحت إدارة شؤون العشائر، أن طواقمها عالجت 89 قضية شجار، و16 قضية مالية و14 قضية حوادث مرورية، بالإضافة لـ 18 قضية عائلية و3 قضايا سرقة و2 قضية أراضي، و9 قضايا اجتماعية متنوعة.

ولفتت عشائر الشمال إلى استرداد مبالغ مالية بقيمة 32 ألف و800 شيكل لصالح عدد من المواطنين خلال يوليو المنصرم.

وأشارت شؤون عشائر الشمال إلى الإفراج عن 118 موقوفًا ونزيلًا، ومعالجة قضايا أراضي بمساحة 200 متر، بجهود تسع لجان إصلاح تعمل بجميع مناطق المحافظة وتتبع شؤون عشائر الشمال.
 

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