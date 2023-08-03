توثيق ترصد 27 شهيداً و261 جريحاً بالأراضي الفلسطينية خلال شهر يوليو

غزة- وكالة الرأي:

نشرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم "الإحتلال الإسرائيلي"- توثيق- في تقريرها الشهري المتعلق بانتهاكات "الاحتلال الإسرائيلي" خلال شهر يوليو 2023م، مجموع ما قام به الإحتلال من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في كافة محافظات الوطن.

حيث بلغ عدد الشهداء خلال شهر يوليو (27) شهيداً منهم خمسة شهداء دون سن الثامنة عشر، وقد كان لمحافظة جنين النصيب الأكبر حيث ارتقى فيها (12) شهيدا.

إلى جانب ذلك فقد ارتكب جيش الإحتلال مجزرتين خلال هذا الشهر المجزرة الأولى كانت في مدينة جنين باستخدام الطيران الحرب بتاريخ 3/7/2023.

أما المجزرة الثانية والتي كانت بتاريخ 25/7/2023 بعد أن قامت قوات الإحتلال باستهداف مركبة كان بها ثلاثة مواطنين استشهدوا جميعا ولا زال أحد الجثامين محتجزة حتى الآن.

أما على صعيد الجرحى فقد أصيب في كافة محافظات الوطن (261) جريحاً وقد كان النصيب الأكبر لمحافظة جنين ويضاف إلى ذلك الإصابات الناتجة عن اعتداء قوات الإحتلال على الصيادين في قطاع غزة.

و بالنسبة للاعتقالات فقد اعتقلت قوان الإحتلال (640) مواطناً من أنحاء متفرقة من محافظات الوطن، ولم تقف جرائم الاحتلال عند هذا الحد بل قام المستوطنون وتحت حماية الإحتلال بالإعتداء على المواطنين بشكل مستمر وأكثر من عشرات المرة فقد بلغ إجمال الإعتداءات (19) اعتداءً بين إطلاق نار على المواطنين أو تجاه الأراضي الزراعية ومراكب الصيادين في قطاع غزة.

كما قامت قوات الإحتلال بتنفيذ عشرات عمليات الهدم وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة للمواطنين حيث بلغت عمليات الهدم (23) عملية وكان النصيب الأكبر لمحافظة القدس ب(22) عملية هدم خدمةً لغاية الاحتلال بتهجير المواطنين الفلسطينيين من مدينة القدس وتغيير الطابع الديمغرافي .