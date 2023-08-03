تعليم الوسطى يُكرم المدربين المشاركين في دورة التمكين الرقمي

الوسطى- وكالة الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى المدربين المشاركين في دورة التمكين الرقمي والتي عقدت على مدار عام دراسي بواقع (100) ساعة تدريبية بمشاركة (60) متدرب.

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج ورئيس قسم التدريب رهام البشيتي ومشرف التكنولوجيا عبد الرحمن النجار ومنسق الدورة أحمد هارون ومدربي الدورة عبد الكريم الأطرش و ريهام إسماعيل و أحمد أبو سويرح و كرم أبو معيلق و جيهان أبو معيلق و هبة أبو موسى و محمد محارب.

مدير التربية والتعليم رحب بالحضور وشكر قسم التدريب ومدربي الدورة وتحدث عن أهمية هذه الدورة التي تأتي في إطار تطوير الأداء الرقمي والتكنولوجي في عصر المعلومات والذكاء الاصطناعي, وأشاد الحاج بجهد وعطاء المدربين والمتدربين.

وشملت الدورة عدد من المواضيع منها "مقدمة إلى التعليم الإلكتروني، والحاسوب وتكنولوجيا التعليم، والشراكة العالمية في التعليم، والجوائز والدورات التربوية المحلية والعالمية"