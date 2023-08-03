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تعليم شرق خان يونس يُكرم الطالبات المشاركات في النادي العلمي التقني

03 آب / أغسطس 2023 02:39

تعليم شرق خان يونس يُكرم الطالبات المشاركات في النادي العلمي التقني
تعليم شرق خان يونس يُكرم الطالبات المشاركات في النادي العلمي التقني

خان يونس- وكالة الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس الطالبات المشاركات في النادي العلمي التقني، وذلك بحضور أ. محمد العسولي مدير التعليم، د. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية.

وفي كلمته أشاد العسولي بجهود قسم التقنيات التربوية في تنظيم  النادي؛ الذي يعتبر من الأعمال المميّزة التي تعتز به المديرية؛ وذلك لما له من أثر إيجابي في تعزيز الجانب العملي وتطبيق الدراسة النظرية، كما أن هذا النادي ساهم بشكل كبير في اكتشاف مهارات وإبداعات الطالبات المشاركات و العمل على تعزيزها.

وأشار إلى أن مديرية شرق خان يونس سبّاقة في تنظيم الأندية الإبداعية التي ترعى مواهب الطلبة المتنوعة وتعمل على تطويرها، وعبر العسولي عن سعادته بتخريج ثلة من الطالبات المشاركات في أنشطة وفعاليات النادي  التقني.
وفي نهاية القاء تم تكريم مدربي النادي التقني أ. محمد معمر وأ. صابرين الفرا وأثنى العسولي على جهودهم التي بذلوها مع الطالبات.

تعليم شرق خان يونس يُكرم الطالبات المشاركات في النادي العلمي التقني 362697530_3278244115800422_1374597465864658987_n 365289648_3278244072467093_6104563215555235830_n
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