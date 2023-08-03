صدى شوشال: 43 انتهاكاً رقمياً بحق المحتوى الفلسطيني بيوليو

رام الله - وكالة الرأي:

وثق مركز صدى سوشال المعني بالحقوق الرقمية الفلسطينية 43 انتهاكاً رقمياً بحق المحتوى الفلسطيني خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، تصدرتها شركة “ميتا” بمنصاتها “فيسبوك، انستغرام، واتساب”.

ورصد المركز 27 انتهاكا على منصات ميتا، تصدرتها فيسبوك بـ 17 انتهاكًا، و5 انتهاكات على واتساب، تلاهما انستغرام بواقع 3 انتهاكات.

وأوضح المركز أنه وبالرغم من إطلاق تطبيق ثريدز الشهر الماضي، إلا أنه باشر في سياسة الانحياز ضد المحتوى الفلسطيني، حيث رصد المركز انتهاكين لحسابات فلسطينية تناولت محتوى فلسطيني.

وفي تويتر، وثق المركز 13 انتهاكًا على المنصة تركزت معظمها في تغطية العدوان الصهيوني على مدينة جنين واجتياح المخيم، وانتهاكين على تيك توك وانتهاك واحد على يوتيوب.

وبلغت نسبة استهدافات الصحفيين خلال شهر يوليو أكثر من 49٪ من مجمل الانتهاكات الرقمية في استهداف مستمر لحرية الصحافة والرأي والتعبير.

وتنوعت القيود على الصحفيين بين حذف المحتوى وحذف الحسابات والصفحات بشكلٍ كامل، منها 10 صفحات عامة تم حذفها بالكامل من منصات التواصل.