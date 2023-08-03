الإعلان عن نتائج اختبارات القبول للمشاركين في صفوة الحفاظ 2

غزة- الرأي:

أعلنت إدارة مشروع صفوة الحفاظ 2 عن نتائج اختبارات القبول للطلبة المشاركين في المشروع.

وقال رئيس إدارة مشروع صفوة الحفاظ، د. بلال جبر عماد، خلال حديثه لـ وكالة الرأي: "لقد تسابق اهل القرآن للالتحاق بمشروع صفوة الحفاظ2، فسجل فيه ثلاثة الاف ومائتان وستة واربعون حافظا وحافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا إن دل على شيء فانما يدل على عظيم اثر القرآن على اهل غزة المباركة، ويدل على اشتغالهم بكتاب الله سبحانه وتعالى"، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين الكبير له دلالة على الجهد الكبير المبذول من مؤسساتنا القرآنية المباركة.

وتابع: "نعلمكم اننا بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من اختبارات القبول، وبعد الاطلاع على درجات المختبرين والاستماع للجان الاختبارات المختلفة قررت ادارة المشروع ان تكون نسبة القبول خمسة وثمانين بالمئة فاعلى، لذلك سيكون عدد المشاركين في يوم الصفوة 1471 حافظا وحافظة لكتاب الله وسيجتمع في هذا اليوم المبارك عدد من فئات المجتمع المختلفة. اصغر حافظ لكتاب الله تعالى وعمره 8 اعوام، واكبر حافظ لكتاب الله تعالى وعمره 72 عاما، و 26 من ذوي الارادة، و90 ما بين طبيب وحكيم وصيدلي، و51 مهندسا ومهندسا، و163 معلما ومعلمة، و34 رجل امن وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة.

وأضاف د. عماد: "رسالتنا في هذا المقام إلى الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى فاجتازوا اختبار القبول بنجاح، أن استعدوا ليوم صفوتكم، هذا اليوم العظيم كرروا محفوظكم، واختموا الختمة تلو الختمة، وتنفسوا في مصاحفكم وتعاهدوها، وسلوا الله عز وجل ان يفتح عليكم يوم التسميع، وإلى الذين لم يحالفهم الحظ في الاختبار، لا تيأسوا ولا تجزعوا واستعدوا من الآن للصفوة في عامها القادم باذن الله سبحانه وتعالى وأمامكم زمن طويل لتتقنوا محفوظكم وتثبتوه، وإننا نسعد جدا بتواجدكم ومشاركتكم يوم الصفوة مسمعين لاخوانكم ".

وقال: "رسالتنا الأخيرة إلى أهلنا وإلى شعبنا وإلى كل أبناء امتنا وإلى كل من يرقب يوم صفوتنا العظيم المبارك، انتظرونا في 15 من شهر اغسطس الجاري، أنتم على موعد مع يوم قرآني تاريخي ابداعي، باذن الله سبحانه وتعالى، انتم على موعد مع يوم الصفوة العظيم المبارك، فلترقب اعينكم هذا المشهد العظيم، وختاما نسأل الله عز وجل ان يفتح لنا وبنا وعلينا في مشروعنا المبارك فتحا عظيما نرى فيه باذن الله سبحانه وتعالى".

وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عبد الهادي الاغا قد أكد أن مشروع صفوة الحفاظ 2 سيعقد منتصف الشهر الجاري، وستعلن نتائجه نهاية الشهر الجاري، وسيخضع للتسميع من مختلف الفئات في مسجد الإمام الشافعي بغزة.