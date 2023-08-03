موسم المانجا بغزة..إنتاجٌ وفير وسط إقبال متزايد

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم:

داخل أرض زراعية في قطاع غزة، تناثر العشرات من المزارعين والعمال لقطف ثمار المانجا بعد اكتمال نضجها، ووضعها في صناديق كرتونية، استعداداً لبيعها في الأسواق المحلية أو للتجار الراغبين.

ويقول المزارع محمود أبو كامل في حديث لـ"الرأي":" إن موسم حصاد المانجا يبدأ من 1 أغسطس من كل عام ويستمر حتى منتصف سبتمبر القادم"، موضحاً أن كمية الإنتاج هذا العام بالنسبة للسنوات الماضية في تحسن كبير.

ويضيف أبو كامل:" إن ثمار المانجا تنضج حسب الأصناف، وتبدأ بـ"التومي، هايدي، نعومي، كينت، كيت، "كنوت" وهو يحتوي على البذور الصغيرة، ولكن الاقبال الكبير على صنف الهايدي،" موضحاً أن النعومي صنف متوسط، وكيت صنف متأخر".

مذاق حلو وإقبال شديد

من جهته يقول التاجر هاني عطا الله:" إن المواطنين في قطاع غزة يرغبون ثمار المانجا الناضجة وكاملة الاستواء بشكل كبير، لأن هناك مزارعين يقطفون ثمار المانجا قبل نضوجها ويقومون بوضع أدوية للتلوين، وهذه يختلف طعمها، أما التي تنضج بشكل ممتاز يكون طعمها مميز، وهي مرغوبة.

ويؤكد عطا الله في حديثه لـ"الرأي"، أن المزارعين في هذه المزرعة يجتهدون في عدم قطف الثمار إلا الحبات الناضجة بشكل كبير لتقدم بشكل مميز للمواطن، لافتاً إلى أن قطاع غزة يستهلك ثمار مانجا أكثر من الضفة الغربية، وهناك إقبال شديد على الشراء.

وتتزين الأسواق والمحال التجارية والبسطات بأصناف المانجا التي تتميز بمذاقها الحلو، حيث تتربع على عرش الفواكه الصيفية المحببة لدى أهالي قطاع غزة، وتتفاوت أسعارها حسب حالة العرض والطلب، وقدرة المواطنين على الشراء.

وتتركز زراعة ثمار المانجا في أراضي المحررات وسط وجنوب قطاع غزة، وتحتاج شجرة المانجا لإعطاء ثمار ذات جودة عالية، إلى مياه عذبة وتربة خفيفة ذات التصريف الجيد للمياه.

الإنتاج طن واحد

ويقول المدير الفني بوزارة الزراعة م.محمد أبو عودة لـ "وكالة الرأي":" إن المساحة المزروعة حالياً بأشجار المانجا تقدر بحوالي 500 دونم، فيما يقدر الإنتاج هذ العام بحوالي واحد طن للدونم".

ويوضح أن المساحات المزروعة بثمار المانجا توجد في منطقة المحررات في نتساريم سابقاً، وفي مناطق زراعية أخرى، مثل محررة طيبة.

ويضيف:" إن الإنتاج هذا العام من المانجو أقل من الأعوام السابقة، عازياً ذلك لتأثير التغيرات المناخية على الأشجار"، لافتاً إلى أن المساحات المزروعة من المانجا لا تلبي احتياجات السوق المحلي.

ويتابع قوله:" إن الاحتياج أكبر من المزروع والمنتج، حيث يتم استيراد كميات كبيرة من خارج غزة، لأن المزروع من أشجار المانجا مساحاته قليلة".