حماس تدين اعتداء أجهزة السلطة على الطلبة والصحفيين في جامعة الخليل

غزة- الرأي:

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة اعتداء أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المتواصل منذ أمس على طلاب وطالبات جامعة الخليل، واعتداءهم اليوم على الصحفيين أمام الجامعة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي مساء الخميس: "إن استمرار تلك الممارسات المشينة وغير الوطنية ضد الطلاب والطالبات بالضرب والاعتقال والتعذيب والتضييق على أنشطتهم يشكّل انتهاكاً فاضحاً للحريات العامة، كما يعرّض السلم الأهلي للخطر، في وقٍت نحن بأمس الحاجة فيه إلى تعزيز وحدتنا الوطنية ودعم الحركة الطلابية التي كانت ولا تزال أحد أهم القلاع في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الذين يعبثون بأمن أهلنا في عموم الضفة الغربية المحتلة".

وطالبت رئاسة السلطة بتحمل مسؤوليتها في منع تلك الممارسات والانتهاكات المشينة بحق أبنائنا الطلبة وحقهم في الحرية والعمل الوطني العام.

ودعت الحركة جميع الفصائل والقوى ومنظمات حقوق الإنسان إلى العمل على لجم تلك الانتهاكات، وذلك بالضغط على الفئة المتنفّذة في السلطة وأجهزتها الأمنية، منعاً لتسميم الأجواء الوطنية خاصّة عقب لقاء الأمناء العامين في القاهرة والذي يُفترض أن يكون سبباً لتوحيد الصف الوطني في مواجهة الاحتلال الفاشي والذي لم يتوقف للحظة عن القتل والاعتقال والاعتداء على أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.