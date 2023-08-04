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بدران: اعتقال الأسرى المحررين والاعتداء على الطلاب جرائم وطنية

04 آب / أغسطس 2023 10:46

بدران
بدران

أدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران, بشدة اعتقال أجهزة السلطة الأمنية الأسير المحرر المهندس أمجد السايح، داعيا للإفراج الفوري عنه.

وبين بدران  في تصريح صحفي, أن المهندس السايح هو أسير محرر قضى 20 عامًا في سجون الاحتلال وأفرج عنه قبل أقل من عام، واعتقاله اليوم يعكس رغبة لدى تيار أمني في  الاستمرار في سياسة التغول على أبناء شعبنا ومناضليه.

وأكد أن الطريقة التي  تتعامل بها  أجهزة السلطة  مع مناضلي شعبنا ومقاوميه وأسراه المحررين والحرائر وأبناء الحركة الطلابية؛ تستدعي وقفة جادة من الكل الفلسطيني، بفصائله ومؤسساته وشخصياته، لوقف سياسة الاعتقالات السياسية نهائيًّا، ولجم التيار المتنفذ في السلطة وأجهزتها الأمنية عن مواصلة التغول بحقّ أبناء شعبنا.

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