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فوائد الشوكولاتة الداكنة

04 آب / أغسطس 2023 12:01

فوائد الشوكولاتة الداكنة
فوائد الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة لها العديد من العشاق الذين لا يستطيعون الاستغناء عن تناولها،  فهي ذات مذاق رائع، كذلك فإن الشوكولاتة الداكنة مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تؤثر إيجابًيا على صحتك.وأوضح التقرير  المنشور عبر موقع "everydayhealth" ، أن الدراسات الطبية الحديثة تشير إلى أن الشوكولاتة الداكنة يمكنها تحسين صحتك وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ولها العديد من الفوائد الغذائية الأخرى، ومنها: 

-تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية: 

إذا كنت من عشاق الشوكولاتة الداكنة، فأنت تمد جسمك بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحتك، فهي تحتوي على كمية عالية  من الألياف القابلة للذوبان ومحملة بالمعادن ومنها المغنسيوم، والنحاس، والمنجنيز، والبوتاسيوم والفسفور والزنك. 

- منبه للمخ: 

تحتوي الشوكولاتة الداكنة  على منبهات مثل الكافيين والثيوبرومين ، ولكن من غير المرجح أن تبقيك مستيقظًا في الليل ، حيث إن كمية الكافيين قليلة جدًا مقارنة بالقهوة .

- مصدر قوي لمضادات الأكسدة:

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة  المهمة للجسم، ولديهم وسيلة أكثر من معظم الأطعمة الأخرى.

- تحسن تدفق الدم وتخفض ضغط الدم: 

 تعمل المركبات المتواجدة في الشوكولاتة الداكنة على تحسين تدفق الدم في الشرايين وتسبب انخفاضًا في نسبة ضغط الدم، حيث تحفز مركبات الفلافانول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة بطانة الشرايين ،  ولذا يمكن أن تحسن تدفق الدم ويخفض ضغط الدم . 

-تقليل الكولسترول: 

يمكن أن يؤدي استهلاك الشوكولاتة الداكنة إلى تحسين العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب، وتناولها يساعد بشكل كبير في تقليل فرص  ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وتعمل على تنظيم نسبته. 

-تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب: 

يبدو أن المركبات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة شديدة الحماية من أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة، وعلى المدى الطويل ، من المفترض أن يتسبب ذلك في انخفاض نسبة الكوليسترول في الشرايين ، مما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

-تحسن وظائف المخ:

تعمل الشوكولاتة الداكنة على تحسين وظيفة دماغك، حيث أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على متطوعين أصحاء أن تناول نسبة عالية من الشوكولاتة الداكنة  لمدة 5 أيام يحسن تدفق الدم إلى الدماغ .

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