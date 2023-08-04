كيفية إضافة روابط إلى قصص Stories Instagram الخاصة بك

يستخدم المؤثرون والمبدعون روابط لمطالبة متابعيهم بالذهاب وزيارة أعمالهم عبر الإنترنت، أو الترويج لعلامات تجارية أخرى، أو الإعلان عن منتجات، في وقت سابق، قدم انستجرام خيار "Swipe Up" لإضافة روابط إلى Instagram Stories ولكن تم استبداله مؤخرًا بملصقات Instagram.



ومكنت هذه الميزة الجديدة المستخدمين من إضافة روابط في أي مكان في Instagram Story، ولم يعد يقتصر على الجزء السفلي من الصفحة فقط.



لا يُسمح لجميع المستخدمين على Instagram بإضافة روابط إلى قصص Instagram الخاصة بهم، حيث يُسمح فقط لأولئك الذين لديهم أكثر من 10000 متابع على منصة التواصل الاجتماعي، أو لديهم حساب تم التحقق منه، أو يمثلون علامة تجارية راسخة، بإضافة روابط إلى قصص Instagram، ومن المفترض أن يتم فرض حدود السقف هذه بواسطة Instagram لمنع المعلومات الخاطئة وانتشار الروابط الخاطئة على المنصة، وإذا كنت تندرج ضمن النطاق المذكور أعلاه للوصول إلى زر الرابط، فإليك الخطوات البسيطة التي تحتاج إلى اتباعها لإضافة رابط إلى Instagram Story الخاص بك.



من المهم إعادة التأكيد على أنه يجب على المستخدمين توخي الحذر عند مشاركة الروابط مع جماهيرهم، وتحقق من صحة الرابط وتأكد من أنه ليس ارتباط تصيد أو بريد عشوائي.



كيفية إضافة روابط إلى Instagram Stories:

1- افتح Instagram على هاتفك واسحب لليسار لتحميل قصة Instagram.



2- أضف صورتك أو مقطع الفيديو الخاص بك وقم بتحريره بناءً على تفضيلاتك.



3- اسحب لأعلى لفتح علبة التحرير ويجب أن يظهر خيار الارتباط (رمز سلسلة) بجوار الاستطلاع مباشرةً.



4- اضغط فوقه والصق عنوان URL الذي تريد مشاركته مع متابعيك.



5- سيظهر جزء من الرابط في الملصق الموجود في قصتك لإعلام المتابعين بها قبل النقر عليها.



6- يمكنك نقل الملصق إلى أي جزء من Instagram Story.



7- شارك قصتك من خلال الضغط على خيار Share to وجعلها مباشرة، وسيكون الرابط قابلاً للنقر لجميع الأشخاص الذين يشاهدون قصة Instagram الخاصة بك.