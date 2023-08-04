كل ما تريد معرفته عن تحديث كروم الجديد

تطرح جوجل تحديثًا جديدًا لمتصفح كروم يعزز إمكانات البحث، مما يسمح للمستخدمين بالعثور على المعلومات التي يحتاجون إليها، هناك أربع ميزات جديد، ثلاث منها تعمل على تحسين تجربة البحث على الهواتف الذكية، بينما تقوم إحداها بترتيب قسم التنزيل على سطح المكتب.



يعرض كروم لنظام أندرويد أحدث عمليات البحث الشائعة على جوجل مباشرةً داخل شريط العناوين، ستتوفر هذه الميزة لمستخدمي iOS في وقت لاحق من هذا العام.



وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي Chrome mobile على كل من iOS و Android الآن عرض اقتراحات البحث ذات الصلة في شريط العناوين أثناء تصفح مواقع الويب المؤهلة.



وعند الضغط فوق شريط العناوين، سيظهر قسم جديد بعنوان "متعلق بهذه الصفحة"، يعرض اقتراحات لعمليات البحث الأخرى ذات الصلة.



وبالإضافة إلى ذلك يمكن لمستخدمي iOS الآن رؤية ما يصل إلى 10 اقتراحات بحث في شريط عناوين Chrome (كان يقتصر سابقًا على ستة اقتراحات)، وهي ميزة كانت متوفرة في إصدار Android.



ميزة "اللمس للبحث"، التي تتيح للمستخدمين البحث عن الكلمات أو العبارات مباشرة من صفحة الويب بسرعة، ستعرض الآن أيضًا عمليات البحث ذات الصلة.



باستخدام ميزة "اللمس للبحث"، ستظهر مجموعة من عمليات البحث ذات الصلة وهو متاح فقط على أندرويد.



يجلب تحديث كروم صفحة تنزيلات مُعاد تصميمها على سطح المكتب



اختفى شريط التنزيل القديم الذي كان يظهر في أسفل الشاشة لمتصفح كروم على سطح المكتب، بدلاً من ذلك ستظهر التنزيلات في أعلى يمين المتصفح، بجوار صورة الحساب، سيكون هذا متاحًا على إصدارات Windows و macOS و ChromeOS.



عندما يحفظ المستخدم شيئًا ما تشير دائرة زرقاء حول الرمز إلى انتهاء التنزيل، بعد ذلك انقر فوق الزر لعرض أي شيء تم حفظه في آخر 24 ساعة، وافتح المجلد الذي يحتوي على ملف معين، وأعد محاولة التنزيل أو إيقافه مؤقتًا أو استئنافه أو إلغائه.

