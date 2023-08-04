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جماهير غفيرة تشيع الشهيد محمود أبو سعن في طولكرم

04 آب / أغسطس 2023 01:53

جماهير غفيرة تشيع الشهيد محمود أبو سعن في طولكرم
جماهير غفيرة تشيع الشهيد محمود أبو سعن في طولكرم

شيعت جماهير فلسطينية في مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، ظهراليوم الجمعة، الشهيد محمود أبو سعن (18 عامًا)، والذي ارتقى فجرًا خلال اشتباكات اندلعت عقب اقتحام مخيم نور شمس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وصولًا إلى منزل عائلته في مخيم نور شمس؛ لإلقاء نظرة الوداع عليه.

وبحسب مصادر محلية، تمت صلاة الجمعة والجنازة على الشهيد "أبو سعن" بمسجد الروضة في الحي الغربي من مدينة طولكرم، قبل أن يوارى الثرى في المقبرة الغربية.

واستُشهد الشاب محمود أبو سعن فجر اليوم برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وبارتقاء الشهيد "أبو سعن"، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 217 شهيدًا، من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل.

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