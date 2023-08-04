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إصابات في مواجهات متفرقة في مدن الضفة المحتلة

04 آب / أغسطس 2023 03:33

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

 أصيب عشرات المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط وبالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال قمع مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، دعوا المواطنين إلى المشاركة بالمسيرة في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

وأصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية شرق قلقيلية.

وأكدت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام بكثافة صوب المشاركين بالمسيرة، ما أدى الى إصابة اثنين منهم بالرصاص، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

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