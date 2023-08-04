مستوطن يدهس طفلًا في الخليل المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب طفل، مساء اليوم الجمعة، جراء دهسه من قبل مستوطن في تل ارميدة بالخليل المحتلة.

وأكدت مصادر محلية، أن مستوطناً دهس الطفل جود الفاخوري (4 سنوات) ما أدى لإصابته برضوض وكسور في قدمه، ونقل بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج.