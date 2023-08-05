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شهيد في هجوم للمستوطنين على قرية برقة برام الله

05 آب / أغسطس 2023 09:08

رام الله – وكالة الرأي :

استشهد شاب برصاص مستوطنين، مساء الجمعة، خلال هجوم نفذوه على قرية برقة شرق رام الله.

وقالت وزارة الصحة، إن الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين هاجموا القرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة، بحماية قوات الاحتلال، فهب أهالي القرية للدفاع عن أرضهم ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها الشاب معطان بالرصاص الحي، حيث وصفت جروحه بالخطيرة، إلى جانب اثنين آخرين أصيبا بالحجارة.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أحرقوا، خلال الهجوم الذي لا زال مستمرا، سيارتين.

وذكرت المصادر، أن المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عدداً من المواشي في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراضي في القرية لإقامة "مستوطنة رعوية".

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