وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2588) السبت 5/8/2023 وكالة الرأي الفلسطينية 897 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه خلال تموز وكالة الرأي الفلسطينية فوز فريق أطفال غزة ببطولة النرويج الدولية لكرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية شهيد في هجوم للمستوطنين على قرية برقة برام الله وكالة الرأي الفلسطينية "الجهاد" و"القيادة العامة" تؤكدان أهمية المقاومة للتصدي للمؤامرات وكالة الرأي الفلسطينية موجة حرائق تطال عدة مناطق في الداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية أوتشا: المستوطنون نفذوا 600 هجوم ضد فلسطينيين خلال 6 أشهر وكالة الرأي الفلسطينية مستوطن يدهس طفلًا في الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام لليوم السادس
أخبار » الصحافة الدولية

فوز فريق أطفال غزة ببطولة النرويج الدولية لكرة القدم

05 آب / أغسطس 2023 09:30

أوسلو – وكالة الرأي :

توج فريق تجمع أطفال غزة بلقب كأس النرويج لكرة القدم بفوزه باللقاء النهائي على فريق هوك النرويجي.

كما مثل فلسطين في البطولة فرق ذكور رواحل من طولكرم، وفريق فتيات صبرا وشاتيلا في لبنان، وذلك بحضور سفيرة فلسطين لدى النرويج ماري انطوانيت سيدين، والعشرات من أبناء الجالية الفلسطينية، ومتضامنون.

واستمرت هذه البطولة التي تجرى كل عام من التاسع والعشرون من شهر تموز/يوليو وحتى الخامس من شهر آب/اغسطس.

وتشكل فرصة لأبناء الجالية الفلسطينية في النرويج من أجل الالتقاء بالأطفال الفلسطينيين المشاركين في البطولة، وتشجيعهم، وتقديم الدعم، والمؤازرة لهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟