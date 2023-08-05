الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم العروب شمال الخليل

الخليل – وكالة الرأي :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، شابا من مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب آدم هشام طافش، بعد أن داهمت منزله وفتشته.