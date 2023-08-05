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الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم العروب شمال الخليل

05 آب / أغسطس 2023 11:40

الخليل – وكالة الرأي :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، شابا من مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب آدم هشام طافش، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

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