الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم العروب شمال الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، شابا من مخيم العروب شمال الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب آدم هشام طافش، بعد أن داهمت منزله وفتشته.
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05 آب / أغسطس 2023 11:40
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، شابا من مخيم العروب شمال الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب آدم هشام طافش، بعد أن داهمت منزله وفتشته.
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