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خلال جولة ميدانية برفقة رئيس ديوان الموظفين

النائب العام يتابع سير الاختبارات المحوسبة لوظيفة "معاون نيابة"

05 آب / أغسطس 2023 01:42

النائب العام يتابع سير الاختبارات المحوسبة لوظيفة "معاون نيابة"
النائب العام يتابع سير الاختبارات المحوسبة لوظيفة

غزة-وكالة الرأي 
زار النائب العام المستشار د. محمد النحال، برفقة مدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري، ورئيس ديوان النائب العام المستشارحسني الهباش، ديوان الموظفين العام، وكان في استقبالهم رئيس ديوان الموظفين د. رامي الغمري؛ لمناقشة أهم التجهيزات والحيثيات لاختبار "معاون نيابة" للعام الجاري 2023م، وكذلك التأكيد على جودة المخرجات والمهنية العالية والشفافية في الاختبار.

وفي سياق متصل، أجرى الطرفان جولة ميدانية على قاعات تقديم الاختبارات المحوسبة لوظيفة "معاون نيابة"، والتي أعلنت عنها النيابة العامة في شهر يونيو 2023م، في قاعات الحاسوب في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، حيث شملت الجولة زيارة لعمادة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وكان في استقبالهم عميد الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية د. سعيد الزبدة؛ لشُكر الكلية وعمادتها على جهودهم المستمرة في خدمة العلم وقطاع العدالة على حدٍّ سواء، والحديث حول تعزيز العلاقة التكاملية الثلاثية بين النيابة العامة والكلية الجامعية وديوان الموظفين العام.

وختم المستشار د. النحال والوفد المرافق له، جولتهم الميدانية برفقة عميد الكلية، بجولة على مرافق وأجنحة ومختبرات الكلية الجامعية، وقاعات اختبارات المتقدمين لاختبار "معاون نيابة"، وتفقّد سيرها؛ على الوجه الذي يضمن الحصول على نتائج إيجابية ينتج عنها تعيين معاونين نيابة جدد أصحاب كفاءة عالية وشخصية قضائية قوية؛ ليسيروا بواقع العدالة إلى بر الأمان.
 

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