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تشييع جثمان الشهيد قصي معطان في برقة شرق رام الله

05 آب / أغسطس 2023 02:17

تشييع جثمان الشهيد قصي معطان في برقة شرق رام الله
تشييع جثمان الشهيد قصي معطان في برقة شرق رام الله

رام الله – وكالة الرأي :

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم السبت، جثمان الشهيد قصي جمال معطان (19 عاما) إلى مثواه الأخير، في قرية برقة، شرق رام الله.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، بموكب مهيب، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في القرية، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع القرية، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

ووصل المشيعون إلى مسجد النور، وأدوا على الجثمان صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن والحداد، ومن ثم مواراته الثرى بمقبرة البلدة.

يذكر أن الشهيد معطان ارتقى، يوم أمس، متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين هاجموا قرية برقة.

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