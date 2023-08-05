وكالة الرأي الفلسطينية الجيش اللبناني ينفي نيته تنفيذ عملية في مخيم عين الحلوة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يجبرون رعاة ماشية على ترك مراعيهم في الأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد قصي معطان في برقة شرق رام الله وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يتابع سير الاختبارات المحوسبة لوظيفة "معاون نيابة" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم العروب شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية 5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 32 إصابة في 60 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية المعابر تنشر احصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية تأجيل 24 ساعة.. موعد جديد لمباراة بدور الثمانية لكأس غزة وكالة الرأي الفلسطينية هنية يبارك تتويج أشبال فلسطين ببطولة الصداقة الدولية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

قاسم: قادة السرايا الشهداء ساهموا في تعزيز العمل المقاوم المشترك

05 آب / أغسطس 2023 03:35

IMG_0470
IMG_0470

غزة- وكالة الراي:

استذكر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ببالغ الفخر والاعتزاز قادة سرايا القدس الكبار الشهيد القائد تيسير الجعبري والشهيد القائد خالد منصور في ذكرى استشهادهما الأولى وكل شهداء السرايا وشهداء شعبنا الفلسطيني الذي رووا بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين في معركة "وحدة الساحات".

وأكد قاسم اليوم السبت أن الشهداء الأبرار كان لهم دور كبير في تعزيز العمل المشترك مع فصائل المقاومة كافة، وعلى رأسها كتائب الشهيد عزالدين القسام في كل الساحات تعزيزا لنهج المقاومة في مواجهة الاحتلال الفاشي الذي سيزول عن أرضنا ومقدساتنا بوحدة المقاومين وعزمهم وإرادتهم الصلبة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟