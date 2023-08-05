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مصر: غرق قاطرة في قناة السويس بعد تصادمها مع إحدى الناقلات

05 آب / أغسطس 2023 05:56

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وكالات- وكالة الرأي:

ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، أن إحدى القاطرات التابعة لهيئة قناة السويس غرقت بعد تصادمها مع إحدى الناقلات في القناة.

من جهته، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة "CHINAGAS LEGEND" والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح رئيس الهيئة في بيان، أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدةالأميركية، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

ويبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة بأنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة.

وأشار ربيع إل أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم

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