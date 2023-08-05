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حركة عالمية: الاحتلال قتل 37 طفلاً فلسطينيًا منذ بداية العام

05 آب / أغسطس 2023 06:02

وكالات- وكالة الرأي:

قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت منذ بداية العام الجاري 31 طفلا في الضفة، و6 في قطاع غزة.

وأضاف أبو قطيش، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 160 طفلا، بينهم 21 في الاعتقال الإداري.

وأكد تصاعد عمليات القتل والاعتقال ضد الأطفال الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، مضيفا أن المجتمع الدولي لا يوفر حماية للأطفال الفلسطينيين، ولا يحاسب الاحتلال على جرائمه.

ولفتت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إلى الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم مع تسجيل نحو 600 هجوم منذ بداية العام الجاري 2023.

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