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طقس فلسطين: لا موجات حر حتى منتصف شهر أغسطس الجاري

05 آب / أغسطس 2023 06:46

غزة- وكالة الرأي:

ذكر الراصد الجوي الفلسطيني، ليث العلامي، اليوم السبت، أنه "توجد موجات حارّة عالية الشدة حتى منتصف شهر أغسطس الجاري".

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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