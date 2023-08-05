استشهاد شاب ومقتل مستوطن بعملية إطلاق نار في تل أبيب

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

استشهد شاب فلسطيني وقتل مستوطن، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني مساء اليوم السبت في مدينة “تل أبيب” المحتلة.

وادعى الإعلام العبري أن شابًّا فلسطينيًّا كان يحمل مسدسا أطلق النار باتجاه مجموعة من المستوطنين وأصاب بعضهم.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن فلسطينيًا يحمل مسدسًا أطلق النار أمام مجمع تجاري في الشارع، وأصاب إسرائيليًا يبلغ من العمر (40 عامًا)، وأصابه بجروح حرجة.

وأشارت القناة، إلى أنه تم تحييد المنفذ من قبل اثنين من عناصر شرطة الاحتلال، مؤكدةً أنه استشهد متأثرًا بجروحه.

فيما قالت بلدية تل أبيب، أن اثنين من عناصر أمنها اشتبهوا بالشاب، وعند توقيفه أطلق النار على أحدهما في رأسه، قبل أن يتم تحييده من الآخر.

وزعم مفوض شرطة الاحتلال، أن المنفذ من سكان جنين ويبلغ من العمر (37 عامًا).

بدوره، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن مقاومتنا الباسلة تواصل توجيه ضرباتها ضد الاحتلال ومستوطنيه في تأكيد جديد على قدرة المقاومة على ارباك الاحتلال، وتثبيت معادلة الرد على جرائمه بحق شعبنا ومقدساته، وخاصة المسجد الأقصى.

وأكد أن “هذه العمليات هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال الذي صعد من عدوانه على أهلنا في الضفة الغربية، وواصل سياسة الاعدام في الضفة عبر جيشه ومستوطنيه، ورفع مستوى حربه الدينية على مقدساتنا في مدينة القدس المحتلة”.

