5 أخطاء في النظام الغذائى يجب تجنبها للوقاية من مرض السكر

مرض السكري هو مرض مزمن يستمر مدى الحياة، ويمكن الوقاية من مرض السكرى بتجنب هذه الأخطاء الخمسة في تناول الطعام التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، بحسب موقع "هيلث شوت".



يعتقد الخبراء أن تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من السكر في الدم يمكن أن يعيق وظيفة الأنسولين المناسبة ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

أخطاء النظام الغذائي التي يمكن أن تسبب مرض السكر

فيما يلي 5 عادات غذائية يجب تجنبها لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري:

1. تناول كميات كبيرة من السكر والأغذية المصنعة



الاستهلاك المفرط للأطعمة والمشروبات السكرية، بما في ذلك الأطعمة المصنعة أو المعبأة مع السكريات المضافة، يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

يمكن أن يؤدي الانغماس المنتظم في المعالجات السكرية مثل الحلوى والمشروبات الغازية والمعجنات والحبوب السكرية إلى إجهاد قدرة الجسم على تنظيم الأنسولين بشكل فعال ، مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2.

2. خيارات الكربوهيدرات غير الصحية

يتم تجريد الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعجنات والوجبات الخفيفة المصنعة من العناصر الغذائية الأساسية والألياف ويتم تكسيرها بسرعة إلى جلوكوز، مما يؤدي إلى زيادة حادة في مستويات السكر في الدم.

يمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين ، مما يساهم في ظهور مرض السكري. يمكن أن يساعد اختيار الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة (مثل الأرز البني والكينوا) على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر مقاومة الأنسولين.

3. نقص الألياف



يمكن أن يؤثر اتباع نظام غذائي منخفض الألياف على مستويات السكر في الدم وحساسية الأنسولين.

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات على إبطاء امتصاص الجلوكوز وتعزيز التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل.

4. الإفراط في الأكل والسمنة



يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام بشكل مستمر، خاصةً عندما يقترن بخيارات الطعام الخاطئة، إلى زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان خطران رئيسيان للإصابة بداء السكري من النوع 2.

يمكن أن تسبب السمنة مقاومة الأنسولين وتؤثر سلبًا على قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل فعال.

بالإضافة إلى تجنب هذه العادات والأخطاء الغذائية، من المفيد تناول وجبات أصغر ومتكررة على مدار اليوم.

يمكن أن يساعد الأكل اليقظ في التحكم في مستويات السكر في الدم المفاجئة ، وتوفير المزيد من الطاقة، وزيادة التمثيل الغذائي ، والمساعدة في إدارة الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

5. تخطي وجبة الإفطار

يعد تخطي وجبة الإفطار خطأ شائعًا يمكن أن يكون له آثار خطيرة على مخاطر الإصابة بمرض السكري. تحفز وجبة الإفطار المتوازنة عملية التمثيل الغذائي وتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم على مدار اليوم. يمكن أن يؤدي عدم تناول وجبة الإفطار إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت متأخر.