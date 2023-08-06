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الطقس: أجواء حارة نسبيًا اليوم

06 آب / أغسطس 2023 08:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله – وكالة الرأي:

تنبأت دائرة الأرصاد الجوي، بأن يكون الجو اليوم الأحد حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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