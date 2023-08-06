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مستوطنون يهاجمون خلة مكحول في الأغوار الشمالية

06 آب / أغسطس 2023 08:32

مستوطنون يهاجمون خلة مكحول في الأغوار الشمالية
مستوطنون يهاجمون خلة مكحول في الأغوار الشمالية

الأغوار - وكالة الرأي:

هاجم مستوطنون، في وقت متأخر من الليلة الماضية، خلة مكحول في الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن مستوطنين هاجموا خلة مكحول، وقاموا بتدمير أجزاء من حظيرة ماشية، تعود للمواطن يوسف بشارات.

 

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