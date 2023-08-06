وكالة الرأي الفلسطينية فيديو مرّوع.. تمساح يقتل لاعب كرة قدم ويجر جثته وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تفتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للطلبة المتأخرين وكالة الرأي الفلسطينية نيمار معروض على برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف "مكافأة الشامل" اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية فوز فريق أطفال غزة ببطولة النرويج الدولية لكرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو تتجدد في أسبوعها الـ31 توالياً وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف يمكنه تحويل أساسات المباني إلى بطاريات طاقة عملاقة! وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية "تل أبيب" وكالة الرأي الفلسطينية أعراض سرطان الجلد.. علامات تحذيرية لسرطان فروة الرأس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون خلة مكحول في الأغوار الشمالية
أخبار » الأخبار العبرية

الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو تتجدد في أسبوعها الـ31 توالياً

06 آب / أغسطس 2023 08:48

الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو تتجدد في أسبوعها الـ31 توالياً
الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو تتجدد في أسبوعها الـ31 توالياً

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

تجددت، مساء أمس السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الـ31 على التوالي.

وتتصاعد الاحتجاجات على الرغم من العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلية خلال شهر آب/أغسطس الجاري، ووسط ترقب لجلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة العليا في أيلول/سبتمبر المقبل بشأن بند حجة المعقولية الذي ألغته "الكنيست" الشهر الماضي.

ووجه قادة الاحتجاجات انتقاداتهم لتصريحات نتنياهو ووزرائه التي تهدف إلى التقليل من شأن الأزمة الدستورية التي يمكن أن تقوّض سيادة القانون، مشيرين إلى أنه في حال عدم امتثال الحكومة لقرارات المحكمة العليا فإن ذلك سيشكّل سابقة خطيرة.

وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والخضيرة وبئر السبع وكفار سابا وهرتسليا والقدس ورحوفوت ونس تسيونا.

واستبقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.

وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب. 

ورفع عدد من المتظاهرين يافطات وارتدوا قمصان كتب عليها: "لا ديمقراطية مع الاحتلال"، و"الاحتلال إرهاب"، 

كما نظمت تظاهرات حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا، وعند مفترق "كركور" قرب الخضيرة.

ونظم عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام منزل المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي في بلدة "كركور"، مطالبين بإنهاء عنف الشرطة ضد المحتجين على خطة إضعاف جهاز القضاء.

وفي 24 تموز/يوليو الماضي، صوّتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".

 

32036032-bdd6-4e56-adb6-8b6649314be2 ae35b16a-8816-4c91-8b1c-03f27e1f7eb9
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟