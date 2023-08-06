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فوز فريق أطفال غزة ببطولة النرويج الدولية لكرة القدم

06 آب / أغسطس 2023 09:05

فوز فريق أطفال غزة ببطولة النرويج الدولية لكرة القدم
فوز فريق أطفال غزة ببطولة النرويج الدولية لكرة القدم

توج فريق تجمع أطفال غزة بلقب كأس النرويج لكرة القدم بفوزه باللقاء النهائي على فريق هوك النرويجي.

كما مثل فلسطين في البطولة فرق ذكور رواحل من طولكرم، وفريق فتيات صبرا وشاتيلا في لبنان، وذلك بحضور سفيرة فلسطين لدى النرويج ماري انطوانيت سيدين، والعشرات من أبناء الجالية الفلسطينية، ومتضامنون.

واستمرت هذه البطولة التي تجرى كل عام من التاسع والعشرون من شهر تموز/يوليو وحتى الخامس من شهر آب/اغسطس. 

وتشكل فرصة لأبناء الجالية الفلسطينية في النرويج من أجل الالتقاء بالأطفال الفلسطينيين المشاركين في البطولة، وتشجيعهم، وتقديم الدعم، والمؤازرة لهم. 

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