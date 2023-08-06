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فيديو مرّوع.. تمساح يقتل لاعب كرة قدم ويجر جثته

06 آب / أغسطس 2023 09:12

تمساح يقتل لاعب كرة قدم ويجر جثته
تمساح يقتل لاعب كرة قدم ويجر جثته

فيديو مروع تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق تمكن تمساح من لاعب كرة القدم خيسوس لوبيز أورتيز (تشوتشو)، المحترف في نادي ديبورتيفو ريو كانا في الدوري الكوستاريكي، بعدما هاجمه وهو يسبح في نهر بسانتا كروز.


وفي فيديو متداول، يظهر التمساح وهو يجرّ جثة اللاعب في عرض النهر الواقع شمال غربي كوستاريكا.

كما اضطرت الشرطة إلى إطلاق النار على التمساح وقتله لاستعادة جثة اللاعب البالغ 29 عاما.

وكان اللاعب يقوم بتمارين بدنية عندما قرر السباحة، ثم قفز من فوق جسر على نهر كاناس، حسبما قال جيران اللاعب لرقيب الشرطة المحلية.

من جانبها، قالت الشرطة في بيان: “للأسف أغرقه التمساح، ولا نعرف إن كان مات غرقا أم بسبب عضة التمساح”.

تمساح يقتل لاعب كرة قدم ويجر جثته 2-1691172374
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