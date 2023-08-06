فينيسوس أم مبابي.. مشكلة قادمة في ريال مدريد

يتواصل الحديث حول مستقبل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة مع اقترابه من الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما تحدثت العديد من التقارير.

ورفض مبابي رغبة باريس في تمديد عقده الذي ينتهي في الموسم القادم، من أجل تأمينه من إغراءات الأندية الراغبة في الظفر بخدماته، الأمر الذي دفع إدارة النادي الفرنسي في استبعاده من جولة اليابان، وتهديده بالجلوس بديلا حتى نهاية عقده، حال عدم استمرار رفضه الرحيل في الميركاتو الحالي، والاستفادة منه ماديا.

ونشرت تقارير صحفية بأن مبابي يمتلك اتفاق مسبق مع إدارة النادي الملكي، من أجل الانتقال لريال مدريد في صيف 2024.

مشكلة قادمة في ريال مدريد بسبب مبابي

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي قد يلجأ إلى تغيير مركز البرازيلي فينيسوس جونيور نجم الفريق الأول، من الجناح الأيسر إلى الوسط.

ويؤمن أنشيلوتي، بأن فينيسوس أظهر مستوى قوي خلال فترة التحضيرات الودية في مركز المهاجم، وهو ما يعني بقاء البرازيلي بهذا المركز، خاصًة في حال قدوم مبابي هذا الصيف إلى ريال مدريد.

وكان مبابي قد أبدى غضبه الشديد أثناء فترة وجوده داخل باريس سان جيرمان، حيث لا يفضل النجم الفرنسي اللعب في مركز المهاجم، ويميل دائمًا للعب كجناح أيسر.

ويحتاج ريال مدريد إلى لاعب قوي في مركز المهاجم، خاصًة مع المشاكل الفنية المتوقعة، حال وجود فينيسوس أو مبابي في هذا المركز، بسبب عدم إجادة كلا اللاعبين بشكل مثالي في هذا المكان.