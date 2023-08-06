الصحة توقع اتفاقية لتوفير خدمات التصوير بالأشعة المقطعية والرنين

غزة-وكالة الرأي

أعلن أ. إبراهيم عباس مدير وحدة التصوير الطبي بوزارة الصحة انه تم توقيع اتفاقية مع المركز الكويتي للأشعة التشخيصية لتوفير خدمات التصوير بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي لصالح المرضى المحولين من مستشفيات قطاع غزة، وذلك ضمن جهود الوحدة في توفير خدمات التصوير الطبي لصالح المرضى واستمرارية هذه الخدمات وتحسينها.

وقال أ.عباس:" إن الاتفاقية ستستمر لمدة عام، مشيداً بجهود اللجنة الفنية التي استطاعت الحصول على أسعار خدمات أقل من الأسعار المقدمة في الوزارة وتحديداً فيما يخص تصوير الدماغ بدون صبغة بالأشعة المقطعية وكذلك تصوير فقرات الظهر بالرنين المغناطيسي".

وأكد مدير وحدة التصوير الطبي على اهمية هذه الاتفاقيات لاستمرارية خدمات التصوير الطبي وتعزيز مبدأ الشراكة بين الوزارة والمراكز الخاصة والأهلية وضمان استمرار تقديم وتسهيل الخدمات لصالح مرضى القطاع في ظل التحديات الصحية القائمة.