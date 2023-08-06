الصحة تعقد اتفاقية مع مستشفى القدس للتصوير بالرنين المغناطيسي

غزة-وكالة الراي

عقدت وزارة الصحة ممثلة بوحدة التصوير الطبي مع مستشفى القدس اتفاقية لاستقبال حالات التصوير بالرنين المغناطيسي للحالات التي تحتاج للتخدير وذلك بتصويرها في مستشفى القدس مقابل (150) شيكل فقط مع تقرير طبي.

وثمن أ. إبراهيم عباس مدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة هذه الاستجابة والتي كان لها الأثر الكبير في التخفيف عن المرضى.

وأكد أ. عباس أن وحدة التصوير الطبي تسعى لاستمرار تقديم الخدمة وتوفيرها للمرضى للتخفيف عن كاهلهم، لافتا الى أن هذه التفاهمات سيتم تعميمها على مرافق وزارة الصحة ليتمكن المريض من الوصول الى خدمة التصوير بالرنين المغناطيسي دون عناء.