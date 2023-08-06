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سلطة المياه توقّع مذكرة تفاهم لحفر وإنشاء بئر مياه " سقيا الخير 2 "

06 آب / أغسطس 2023 10:44

سلطة المياه توقّع مذكرة تفاهم لحفر وإنشاء بئر مياه " سقيا الخير 2 "
سلطة المياه توقّع مذكرة تفاهم لحفر وإنشاء بئر مياه

غزة-وكالة الرأي 
وقّع رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم مذكرة تفاهم تقضي بحفر وإنشاء بئر مياه " سقيا الخير 2 " ، وذلك مع عدة أطراف شملت كلا من بلدية غزة ويمثلها رئيس البلدية د.يحيى السراج، و لجنة زكاة الرمال الشمالي يمثلها رئيس مجلس الادارة م.بسمان العشي.

جاءت المذكرة حول تنفيذ مشروع حفر وإنشاء بئر مياه "سقيا الخير 2" بقدرة انتاجية 60 متر مكعب في الساعة في مدينة غزة، يأتي المشروع امتدادا لمشروع "سقيا الخير 1 " الذي تم تنفيذه قبل فترة قصيرة.

ويعتبر المشروع من المشاريع المهمة في مدينة غزة، حيث يقضي إنشاء بئر مياه مركزي على جزء من أرض خضراء مملوكة لأهالي منطقة حي التفاح الغربي.

بدوره، أكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن المشروع استكمل كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بالترخيص وتقديم كافة المواصفات الفنية المطلوبة والممكنة للمشروع.

كما سيتم انتداب مهندس مختص من بلدية غزة للمشاركة ضمن فريق العمل للاشراف ومتابعة تنفيذ جميع مراحل المشروع حتى الانتهاء من كافة اعمال المشروع.

من ناحيته، بين مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية م.سامح أبو زعنونة انه بموجب الاتفاقية تقوم سلطة المياه وجودة البيئة بتسهيل اجراءات منح تراخيص حفر البئر وفق الشروط المناسبة لتنفيذ المشروع بالاضافة الى تنفيذ مرحلة الضخ التجريبي ووضع مقترحات فنية فيما يخص المشروع.
 

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