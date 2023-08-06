هنية: ماراثون الحرية يؤكد العلاقة التاريخية مغ الشعب الماليزي

غزة- وكالة الرأي:

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، أن تنظيم مارثون الحرية للعام الثاني على التوالي بمناسبة ذكرى استقلال ماليزيا يمثل حدثاً رياضياً كبيراً للتأكيد على العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والماليزي، ورسالة محبة من فلسطين لما تقدمه ماليزيا من دعم لفلسطين في كل المجالات.

وعبر هنية عن تقديره لجهود المركز الثقافي الماليزي ومؤسسة أحباء غزة ماليزيا، لما تقدمه من برامج ومشاريع تخدم الشباب الفلسطيني.

يذكر أن ماراثون الحرية سيقام يوم 31 من الشهر الجاري، لمسافة 10 كم لفئتي المحترفين والهواة، بينما سيقام سباق خاص للفتيات في ملعب اليرموك، حيث خصصت جوائز مالية كبيرة للفائزين.

