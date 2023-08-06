"الجهاد" تستنكر اتهامها بإطلاق النار على مقرات السلطة في جنين

جنين - وكالة الرأي:

استنكرت حركـة الجهــاد الإسلامــي فــي فـلـسـطـيـن محاولات الزج باسمها وبمقاتليها بحوادث إطلاق النار التي تتعرض لها مراكز ومقرات السلطة وأجهزتها بالضفة الغربية المحتلة.

وعبرت حركة الجهاد، في تصريح صحفي لها اليوم الأحد، عن رفضها لهذه لمحاولات والادعاءات الباطلة.

وأكدت حركة الجهاد أن بوصلتها واضحة، مشددة على أن قتالها ضد العدو وسلاحها مصوب نحو رأس العدو وصدره.

وحذرت الحركة من هذه “الادعاءات الباطلة والمحاولات المكشوفة” التي تهدف إلى تبرير سياسات وسلوك السلطة وأجهزتها الأمنية ضد المقاومين الذين يتعرضون للاعتقال والملاحقة.

واندلعت اشتباكات، ليلة الأربعاء الماضي، بين مقاومين في مخيم جنين، وعناصر الأجهزة الأمنية رفضًا لاستمرار اعتقال خالد عرعراوي، وهو والد أحد الجرحى وعم أحد شهداء المقاومة في جنين.

وتتهم عناصر وجهات تتبع الأجهزة الأمنية حركة الجهاد ومقاوميها بإطلاق النار الذي يستهدف مقرات السلطة ، خصوصًا في مدينة جنين.