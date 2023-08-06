جمعية الوفاء تُكرم أبناء موظفيها الناجحين بالتوجيهي

غزة – الرأي:

كرم مجلس إدارة جمعية الوفاء الخيرية، الطلبة الناجحين في التوجيهي من أبناء الموظفين العاملين في الجمعية.



وكان ذلك في حفل أقامته الجمعية في حديقة أحد برامجها "مستشفى الوفاء للتاهيل الطبي والجراحة التخصصية"، وحضره الموظفين وأبناءهم المحتفى بهم.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، م. أحمد أبو راس:"إن مجلس إدارة الوفاء يحرص بكل عام على تكريم أبناء الموظفين الناجحين بالتوجيهي، مما يزيد العلاقة الطيبة بين الموظفين وإدارة الجمعية والذي من شأنه تعزيز انتماء الموظف لمؤسسته مما ينعكس إيجابًا على ابداع الموظف في عمله".



وأضاف م. أبو راس في كلمته التي القاها في الحفل:"أشد ما نفتقده في هذا الحفل هو رئيس مجلس الإدارة الشهيد د. جمال خصوان، والذي حرص خلال الأعوام الماضية على تكريم الطلبة الناجحين، وتقديم عديد التسهيلات للموظفين من أجل تعليم أبناءهم"، واعدًا الموظفين بالاستمرار على نهج الشهيد بالتكفل بتكاليف الفصل الدراسي الأول للطبة الناجحين.



وبارك نائب رئيس المجلس، للموظفين نجاح أبناءهم، وبارك للطلبة نجاحهم، ودعاهم للجد والمثابرة والاجتهاد في المرحلة الجامعية القادمة.



وفي كلمته نيابة عن أولياء أمور الطلبة الناجحين، قال الطبيب، د. أكرم الجبالي:"نجتمع في هذا اليوم المبارك للاحتفال والإحتفاء بأبناءنا المتفوقين في الثانوية العامة رغم كل الصعاب ورغم كل الظروف القاسية التي نعيشها إلا أنهم أبَوْا إلا أن يرفعوا رؤوسنا عاليًا بنجاحهم وتميزهم وأقول لهم: هنيئًا لكم ولأباءكم هذا النجاح".



وشكر د. الجبالي مجلس إدارة جمعية الوفاء الخيرية، وأضاف: "بالأصالة عن نفسي وباسم أولياء الأمور أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لهم ولجميع منْ ساعد وساهم في انجاز هذا الحفل البهيج وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية وأن تكونوا دائمًا كما عهدناكم سباقين في إدخال الفرحة على الموظفين وأبناءهم".



وتخلل الحفل فقرات شيقة وانتهى بتكريم مجلس الإدارة وإدارة الجمعية للطلبة المتفوقين وتسليمهم دروع النجاح والجوائز.

