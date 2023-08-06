دائرة التحكيم بالعدل تعقد اجتماعا حول اختبارات الترجمة المعلن عنها

غزة-وكالة الراي

عقدت دائرة التحكيم والخبرة والترجمة بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل اجتماعا مع أعضاء لجان اختبارات الترجمة في اللغات التركية، الروسية، الإسبانية، اليونانية والصينية ورؤساء لجان اختبارات الترجمة السابقة، بحضور نائب وكيل الوزارة الأستاذ حسن مرتجى، ومدير الإدارة محي الدين الأسطل وكل من ميسون أبو طير مدير دائرة التحكيم والخبرة والترجمة، محمود الغمري رئيس قسم الترجمة.

وجرى خلال الاجتماع تقديمُ شرحاٍ موجزاٍ حول آلية ونسق الاختبارات من حيث توزيع درجات الاختبارين التحريري والشفوي ومدته الزمنية، والتعرض لمحاور الاختبار التحريري والتي تختلف من لغة لأخرى، متناولين العديد من الاستفسارات في كل لغة ومناقشتها.

ورحب الأسطل بالحضور، متطرقا للتعريف بمهنة الترجمة القانونية وأهميتها، مبيناً القوانين والقرارات التي تحكم عمل المترجم القانوني بالإضافة إلى مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمترجمين التي تشمل أهم المبادئ التي لابد أن يلتزم بها المترجم أثناء مزاولته لعمله.

وأشارت أبو طير بأن الدائرة ستعقد اجتماعات متتالية وبشكل دوري مع كل لجنة على حدى لحين الانتهاء من اعتماد المترجمين المحلفين.

يذكر أن قسم الترجمة قد أعلن مسبقاً عن البدء في استقبال طلبات الراغبين في الحصول على رخصة الترجمة في العديد من اللغات بهدف توسيع مجال اللغات المعتمدة لدى الوزارة ولتسهيل على المواطنين الحصول على الترجمة القانونية في هذه اللغات.

