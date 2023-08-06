الزراعة تحذر من تلف ثمار الزيتون بعد انتشار "ذبابة المتوسط"

غزة – بسام العطار- وكالة الرأي

حذرت وزارة الزارعة في غزة المزارعين من انتشار ذبابة البحر المتوسط، التي تعد من الآفات الخطرة، مؤكدة مواصلة العمل للحفاظ على ثمار وأشجار الزيتون من التلف.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني لوكالة " الرأي" اليوم الأجد، أن طواقم الوزارة اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشارها عبر المصائد المختلفة لاسيما الغذائية منها.

وأكد البسيوني أن كافة مديريات الوزارة في كل محافظة، مستعدة لتقديم كافة المعلومات التي تتعلق بكيفية مكافحة هذه الحشرة، مبيناً أن الذبابة تبدأ دورة حياتها مع بداية فصل الصيف وتستمر في نشاطها حتى نهاية الخريف وبداية الشتاء، وتواصل التكاثر على مدار خمسة اجيال في العام، ويعد الجيل الثاني والثالث الأكثر ضررا وخطورة.

وذكر أن هناك مشروع بصدد تنفيذه من قبل الوزارة لنشر المصائد وفق الإمكانيات المتاحة، مبيناً أنه يمكن اللجوء إلى المكافحة الكيميائية بشروط خاصة وكميات معينة ومحدودة، لافتاً إلى ضرورة الاعتماد على المكافحة الحيوية.

وأشار البسيوني الى أن تقدير نسبة الاصابة على الثمار تتم من خلال طواقم فنية تعمل على فحص عينة عشوائية من الثمار لكل شجرة دون قطفها.