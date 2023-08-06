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بحر يدعو لمواجهة جريمة الاعتقال السياسي

06 آب / أغسطس 2023 05:46

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر

غزةوكالة الرأي :

دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، الكل الوطني الفلسطيني إلى مواجهة جريمة الاعتقال السياسي التي تجاوزت كل الحدود ووضع حد لها.

وقال في تصريح صحفي وصل "وكالة الرأي" اليوم الأحد، إن استمرار السلطة في رام الله في سياسة الاعتقال السياسي رغم كل النداءات الوطنية والمجتمعية يصب في خدمة الاحتلال ويجب التوقف عنه فوراً.

وأدان بشدة محاصرة أمن السلطة في جنين مستشفى لاعتقال أحد الشبان المصابين.

وأكد أن سلوك السلطة استكمال واضح وصريح لدور الاحتلال، وهو مرفوض وخارج عن كل القيم الوطنية والأخلاقية.

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