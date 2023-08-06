الصحة: ارتقاء 3 شهداء برصاص الاحتلال في جنين

جنين – وكالة الرأي :

قالت وزارة الصحة في رام الله، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية، ابلغتها باستشهاد ٣ شبان برصاص قوات الاحتلال، قرب بلدة عرابة في جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال عصر اليوم الأحد، الرصاص بكثافة تجاه مركبة فلسطينية، على مفرق بلدة عرابة جنوبي جنين، وأفادت المصادر أن الاحتلال نفذ عملية اغتيال لثلاثة شبان.

ونقلت وسائل اعلام عبرية مزاعم جيش الاحتلال بأن الشهداء الثلاثة خططوا لتنفيذ عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية.

وتم تنفيذ عملية الاغتيال بواسطة الوحدة الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال، وذلك بالتعاون مع جيش الاحتلال وجهاز أمنه العام (الشاباك) ، وادعى الاحتلال أن "الخلية" المزعومة "كانت في طريقها لتنفيذ عملية" ضد أهداف إسرائيلية.

وأظهر مقطع فيديو وثّق عملية الاغتيال، مجموعتين من قوات الاحتلال تحتميان خلف مركبتين تحملان لوحات ترخيص فلسطينية، وسط إطلاق نار كثيف استهدف المركبة الفلسطينية التي كانت تبعد أمتارا قليلة عن عناصر الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال سحبت المركبة الفلسطينية بعيد تنفيذ عملية التصفية إلى خارج جنين؛ وقال شهود عيان إن جثامين الشبان الفلسطينيين كانت لا تزال داخل المركبة.

وقال الاحتلال في بيانه إن قواته قتلت "رئيس الخلية" في عملية التصفية، وهو الشاب نايف أبو صويص (26 عاما) من سكان مخيم جنين، وفلسطينيين اثنين استشهدا برفقة أبو صويص خلال عملية الاغتيال. كما ادعى أنه عثر في المركبة التي استقلتها "الخلية" على سلاح من طراز M16.

ولم تؤكد الجهات الرسمية الفلسطينية الأنباء حول استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول الى المركبة الفلسطينية المستهدفة وسحبتها بعد تنفيذ عملية التصفية والاغتيال إلى خارج جنين.

وقال شهود عيان إن جثامين الشبان الفلسطينيين كانت لا تزال داخل المركبة، فيما انتشرت تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة في المنطقة.