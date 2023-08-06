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"حماس" تعلق على جريمة اغتيال 3 فلسطينيين في جنين

06 آب / أغسطس 2023 06:22

بندقية كانت بحوزة الخلية التي اغتالتها قوات الاحتلال
بندقية كانت بحوزة الخلية التي اغتالتها قوات الاحتلال

غزةوكالة الرأي :

شدد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم على أن الاحتلال لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، فشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن يمرروا عدوان الاحتلال دون تدفعيه الثمن.

وقال قاسم مساء الأحد: "إن العدو الصهيوني يرتكب جريمة جديدة باغتياله لثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين، في تصعيد لعدوانه وإرهابه المتواصل على شعبنا".

وأكد أن هذه الدماء الذكية ستكون وقوداً لتصعيد الفعل الفدائي واستمرار هذه الانتفاضة المجيدة والثورة العظيمة، فإرادة شعبنا صلبة لن تكسرها جرائم الاحتلال.

ونوه قاسم بأن هذا التصعيد من العدو الصهيوني الذي يستهدف شعبنا ومقدساته، يؤكد ضرورة العمل الجاد لصياغة خطة وطنية عملية لمواجهة الاحتلال، وانخراط الكل الوطني في برنامج مواجهة إرهاب حكومة المستوطنين.

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