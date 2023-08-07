جيش الاحتلال يقتحم جنين وسط اشتباكات عنيفة

جنين - وكالة الرأي

اقتحمت آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال مدينة جنين من عدة محاور وحاصرت منازل عددٍ من المواطنين واعتقلت شاباً، ما أدلى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت مصادر محلية، بأن أكثر من 20 آلية عسكرية اقتحمت حي المراح في جنين وحاصرت منزلاً ما أدلى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومة.

ووفق المصادر، فإنّ جيش الاحتلال حاصر أحد المنازل في حي المراح، واعتلى قناصته أسطح المنازل المجاورة.

وداهم جيش الاحتلال عدداً من منازل المواطنين واعتقل شاباً، بينما لم يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد سمير خمايسة بعد محاصرة منزله خلال اقتحام مدينة جنين.