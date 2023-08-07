هل يمكن تنظيم الذكاء الاصطناعى دون خنق الابتكار؟

لم يكن من المستغرب أن تكون تقنية الذكاء الاصطناعي إحدى نقاط الحديث الرئيسية في مؤتمر الويب التالي 2023، في أعقاب قرار البرلمان الأوروبي بإدخال قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، أول قانون شامل للذكاء الاصطناعي في العالم تمت صياغته لضمان أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الاتحاد الأوروبي "آمنة وشفافة وقابلة للتتبع وغير تمييزية وصديقة للبيئة".



والله يا هذا الإطار استضاف مجتمع التسويق B2B FINITE حدثًا مائدة مستديرة لاستكشاف موضوع استعادة مستقبل إيجابي للتكنولوجيا، مع استعداد المملكة المتحدة لاستضافة أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي هذا الخريف لمناقشة "العمل المنسق دوليًا" للتخفيف من المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، تظل اللوائح التنظيمية في الصدارة والوسط.



لا يزال الكثيرون على الحياد بشأن ما إذا كانت اللوائح التنظيمية ستؤدي دون داعٍ إلى إبطاء وتقييد الابتكار أو تساعد في منع الصعود السريع للذكاء الاصطناعي من الخروج عن نطاق السيطرة حسبما نقلت TheNextWeb.



تنظيم، نعم أم لا؟

قد يعطي بعض رواد الأعمال الأولوية لتأسيس شركات الذكاء الاصطناعي في البلدان ذات التنظيم الأقل حتى يتمكنوا من الذهاب إلى السوق في أسرع وقت ممكن، لكن الوصول السريع إلى السوق ليس بأي حال من الأحوال وصفة لثقة العملاء والنجاح على المدى الطويل، لا سيما في قطاع مثل الذكاء الاصطناعي حيث يتم مناقشة السلامة والأخلاق بشدة.



أشار أنطون إيكر، رئيس جمعية محامي الذكاء الاصطناعي، إلى أنه يجب على المنظمين السعي لتحقيق توازن بين التنظيم والابتكار، وضمان حماية المواطنين والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا إلى جانب إعطاء الأولوية للنمو الذي سيؤدي إلى مكاسب اقتصادية محلية.



جادل بعض خبراء إلي خسارة الاتحاد الأوروبي معركة الذكاء الاصطناعي، بعدما بلغت قيمة القطاع العالمي 428 مليار دولار أمريكي في عام 2022، في حين يشير آخرون إلى قيام الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر بإنشاء اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والتي وضعت معيارًا عالميًا لحماية البيانات، لذا يأملون أن يحدث الشيء نفسه مع تنظيم الذكاء الاصطناعي.



واختلف الخبراء في وجهات النظر حول اللوائح التي تؤثر على الابتكار التكنولوجي، لا سيما مع مراعاة الآثار طويلة المدى إذا سارت دون رادع، وادعاء بعض البعض منهم في هذا المجال أن الجنس البشري قد يكون في خطر جسيم إذا لم يتم تطوير التكنولوجيا بأمان ومسؤولية، ما يفرض أهمية أن يكون الهدف من أي تنظيم يمس الابتكار في الأعمال هو إنشاء بيئة عادلة وأخلاقية تعزز النمو والابتكار، مع مواجهة المخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة.



القوى العاملة والفرص العالمية

بغض النظر عن أي لوائح قد يتم تبنيها، ليس هناك شك في أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير هائل على طريقة عمل وحياة البشر، كما أشار عمر كبيري، مؤسس وكالة التسويق الإبداعي Maak، فإن ثورة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون لها نفس التأثير على البشر مثل الثورة الصناعية.



ومع ذلك لكي يتم نشر الذكاء الاصطناعي بنجاح في جميع أنحاء المجتمع، يحتاج البشر إلى العمل إلى جانب الآلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.



ومع زيادة الأتمتة عبر الصناعات والشركات، فمن غير الواقعي توقع وجود جيش من الخبراء لمراقبة جميع القرارات التي تتخذها التكنولوجيا، كما يلاحظ ديلان برينز، مدير الاتصالات العالمية في شركة Worldline الفرنسية العملاقة للمدفوعات، في حين أن الامتثال التنظيمي يتطلب حاليًا تفويضًا بشريًا، إلا أن هذا لم يعد ممكنًا، حيث يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على جعل التفويض البشري أكثر كفاءة إلى حد كبير وحتى جعل جزء من عملية صنع القرار آليًا.



سيكون هدف المنظمين والمبتكرين على حد سواء هو خلق بيئة يمكن للقوى العاملة البشرية - عبر الشركات من جميع الأحجام - أن تزدهر في هذا الواقع الجديد باستخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين مشهد أعمال أكثر تنوعًا وعالمية وديمقراطية.



إذا أصبح المستقبل الأكثر تفاؤلاً للذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة، فسيعتمد ذلك على قدرتنا على بناء ضمانات حول التكنولوجيا، فضلاً عن إزالة التحيز.



كما يشير باس فان بيركيستين من شركة الطباعة ثلاثية الأبعاد AM-flow، سيتم إعلام الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها مؤخرًا من خلال البيانات المدربة بالفعل والتي قد تنتهي بتكرار الأخطاء البشرية.



كما تتحمل الشركات مسؤولية ضمان عدم تدريب الأشخاص على الذكاء الاصطناعي دون فهم التطور التاريخي للديمقراطية أو الفهم الجيد للتنوع والإنصاف.



تتطلب التكنولوجيا القوية مثل الذكاء الاصطناعي تفاؤلًا حذرًا، حيث يجب تشجيع الابتكار، لكن حواجز الحماية التنظيمية ضرورية لضمان النجاح طويل المدى لهذه الحلول المتغيرة للعالم.

