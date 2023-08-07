أخطاء شائعة تدمر قوة إشارة واى فاى فى منزلك.. ضمنها مكان الراوتر

شارك خبراء WI-FI العناصر المنزلية الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تتداخل مع خدمة الشبكة، في محاولة لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من اتصال واي فاي الخاص بهم، ضمنها تداخل الأجسام المعدنية الثقيلة مع الخدمة لاسيما أن المعدن بشكل عام مادة صعبة الاختراق.



يمكن لأي شيء مصنوع من المعدن - مثل الأبواب والجدران والبنية التحتية للمبنى - أن يقلل من قوة شبكة Wi-Fi لديك، وعلى هذا النحو يجب أن تحاول تجنب وضع شبكة Wi-Fi بالقرب من الأجسام المعدنية.



كذلك تؤثر الخرسانة السميكة على الخدمة حيث يصعب مرور إشارات الواي فاي، فإذا كان منزلك مليئًا بجدران خرسانية، فقد تحتاج إلى تثبيت موسع Wi-Fi في غرف معينة، كذلك يعد الجدار الجاف أيضًا مواد بناء يمكن أن تؤثر على قوة الشبكة رغم أنها ليست صلبة مثل الخرسانة، مما يقلل من مخاطر فقدان الخدمة كثيرًا.



كذلك يعطل بلاط السيراميك شبكة واي فاي، وهي مادة شائعة أخرى موجودة في المنازل، وقالت الخبيرة مارلا ميلانو: "نظرًا لأن البلاط غالبًا ما يتم دمجه مع الحوائط الجافة، فمن المرجح أن تزيد المواد من تداخل WiFi".



وأضافت ميلانو: "هذا هو السبب في أن وضع جهاز التوجيه الخاص بك في مكان مرتفع ومركزي داخل منزلك يعتبر من أفضل الممارسات".



وربما من المستغرب أن تتداخل النوافذ أيضًا مع شبكة Wi-Fi الخاصة بك، هذا هو الحال بشكل خاص مع نوافذ Low-E (منخفضة الانبعاثات) ، "التي تحتوي على نوع من الأفلام المعدنية للمساعدة في تقليل استهلاك الطاقة" ، أشار ميلانو.



وقد يكون هذا مفاجئًا، لكن الأشياء التي تحتوي على الماء يمكن أن تستنفد قوة شبكة Wi-Fi.



وقالت ميلانو إن خزانات الأسماك "وحتى الأجسام البشرية يمكن أن تضعف إشارات WiFi لأنها تعيق مرور الإشارات عبر المياه".



وتابعت قائلة: "يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على قوة الإشارة وقدرة أجهزتك على الاتصال بشبكة WiFi بشكل فعال".





كذلك يمكن للأثاث الضخم أن يضعف بالتأكيد شبكة Wi-Fi فكلما زاد عدد الأثاث، وكلما زاد حجمه وسمكه، ستعطل إشارة الواي فاي أكثر".



"إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك يختبئ حاليًا خلف أي أثاث أو كان قريبًا جدًا من أي أثاث، فقم بنقله إلى منطقة أكثر انفتاحًا وأقل انسدادًا."



يمكن للأجهزة المنزلية الكبيرة مثل أجهزة الميكروويف وغسالات الصحون وحتى التلفزيون أن تعطل خدمة Wi-Fi، ذلك لأن هذه الأجسام تميل إلى إصدار موجات راديوية خاصة بها، لتجنب التداخل من هذه الكائنات، ستحتاج إلى وضع جهاز التوجيه الخاص بك بعيدًا عنها.



على غرار الأجسام المعدنية، يمكن أن تتسبب الستائر المعدنية في حدوث مشكلات مع شبكة Wi-Fi إذا كنت تحاول استخدامها من خارج منزلك - مثل الفناء الخلفي لمنزلك.

