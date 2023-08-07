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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

ساعة أبل Watch Series 9 ستصل بشكل مشابه للطراز السابق

07 آب / أغسطس 2023 08:25

ساعة أبل Watch Series 9 ستصل بشكل مشابه للطراز السابق
ساعة أبل Watch Series 9 ستصل بشكل مشابه للطراز السابق

كشف تقرير حديث أن ساعة أبل Watch Series 9، التي من المتوقع أن تصبح رسمية الشهر المقبل ، ستكون "دون تغيير أساسًا" مقارنة بسابقتها Watch Series 8.
 
وبحسب موقع GSM الهندى، ستصل Watch Series 9 بنفس تصميم Watch Series 8 مع شريحة معالج مختلفة فقط، مما يوفر تحسينات في الأداء والكفاءة للساعة الذكية، وقبل بضعة أشهر ، ادعى مارك جورمان من Bloomberg أن Watch Series 9 ستعمل بواسطة شريحة جديدة تعتمد على Apple's A15 SoC الذي استخدم لأول مرة في طرازات iPhone 13.
 
وبالإضافة إلى شريحة جديدة ، يُشاع أن إصدار الألومنيوم من Apple Watch Series 9 سيحصل على لون وردي جديد ، حيث تأتي التشكيلة في صندوق بيع بالتجزئة أصغر حجمًا من طرازات Series 8.
 

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