ساعة أبل Watch Series 9 ستصل بشكل مشابه للطراز السابق

كشف تقرير حديث أن ساعة أبل Watch Series 9، التي من المتوقع أن تصبح رسمية الشهر المقبل ، ستكون "دون تغيير أساسًا" مقارنة بسابقتها Watch Series 8.



وبحسب موقع GSM الهندى، ستصل Watch Series 9 بنفس تصميم Watch Series 8 مع شريحة معالج مختلفة فقط، مما يوفر تحسينات في الأداء والكفاءة للساعة الذكية، وقبل بضعة أشهر ، ادعى مارك جورمان من Bloomberg أن Watch Series 9 ستعمل بواسطة شريحة جديدة تعتمد على Apple's A15 SoC الذي استخدم لأول مرة في طرازات iPhone 13.



وبالإضافة إلى شريحة جديدة ، يُشاع أن إصدار الألومنيوم من Apple Watch Series 9 سيحصل على لون وردي جديد ، حيث تأتي التشكيلة في صندوق بيع بالتجزئة أصغر حجمًا من طرازات Series 8.

