ابتكار درون لمراقبة الطيور يمكنه الطيران والسباحة

ابتكر خبراء المختبرات الفيدرالية السويسرية لعلوم وتكنولوجيا المواد (EMPA) تصميما لدرون خفيف جدا، يمكنه الطيران والسباحة.

ووفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة السويسرية، يخطط المبتكرون لاستخدام الدرون SailMAV بصورة خاصة في مراقبة سلوك الطيور المائية.



ويقول مصدر في المختبرات الفيدرالية: "يمكن للدرون SailMAV بفضل أجنحته القابلة للطي، أن يطير ويتحرك في الماء. ويسمح تصميمه الخاص بتسجيل سلوك الحيوانات البرية، حيث لا ينظر إليها على أنها غريبة".

وأكد مركز البحوث أن الدرون "قادر على التحرك في الماء بصمت"، وجمع "بيانات عن التنوع البيولوجي في بحيرة في جبال الألب أو في مضيق في القطب الشمالي".

ويشير البيان، إلى أن الدرون يمكنه خلال ثانيتين طي أجنحته الجانبية المتكونة من ثلاث قطع". ويزن هذا الدرون 520 غراما ويصل طول جناحيه إلى متر واحد، ويتكون الروبوت من رغوة بوليمر مع غلاف كربوني بسمك 0.1 ملليمتر ومغطى بطبقة من الجسيمات النانوية المقاومة للماء.

وأظهرت التجارب المخبرية أن هذا الدرون يرتفع من سطح الماء خلال ثوان. ويعمل الباحثون حاليا على ضمان قدرة SailMAV على إثبات هذه الصفات ليس فقط في ظروف المختبر، ولكن في ظروف الرياح أيضا.

المصدر: تاس