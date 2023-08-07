الشباب السعودي يهزم الوحدة الإماراتي ويتأهل للمربع الذهبي بالبطولة العربية

أكمل الشباب السعودي المربع الذهبي لكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، بعد فوزه على الوحدة الإماراتي 5 4/، بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة المقامة حاليا في السعودية.



وسيلعب الشباب في الدور قبل النهائي مع مواطنه الهلال، والذي فاز على الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، 3 1/ أمس السبت، ليحجز هو الأخر بطاقة عبوره للمربع الذهبي.



وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، مع طرد إياغو سانتوس لاعب الشباب في الدقيقة 27، فيما نال عبد الله الكربي لاعب الوحدة البطاقة الصفراء الثانية وغادر مطرودا في الدقيقة 67.



وفي ضربات الترجيح، نجح الشباب في الفوز بالمباراة بعدما سجل له إيفر بانيجا وحسان تمبكتي وهاتان باهبري وتركي العمار وماجد كنبه، فيما سجل للوحدة جواو بيدرو وكريستيان جوانكا وأحمد نور الله ولوكاس بيمنتا، فيما أهدر فارس جمعة ركلة.



وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول، حيث قلت المحاولات ولم يتهدد مرمى كل من كيم سيونج جيو حارس الشباب أو محمد الشامسي حارس الوحدة طوال 45 دقيقة.



وفي الدقيقة 27 تعرض إياجو سانتوس لاعب الشباب للطرد بعد تدخله القوي ضد جواو بيدرو لاعب الوحدة، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة.

ولم تتغير الأمور رغم النقص العددي في صفوف الشباب، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول الوحدة استغلال النقص العددي في صفوف الشباب، لكنه لم يتمكن من هز شباك كيم سيونغ جيو.

وتعرض عبد الله الكربي لاعب الوحدة للإنذار الثاني وخرج مطرودا في الدقيقة 67، بعد تدخله القوي على حسان تمبكتي لاعب الشباب.

ولم تسفر باقي دقائق الشوط الثاني عن أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بالتعادل السلبي، ويتم اللجوء إلى ضربات الترجيح والتي ابتسمت للشباب بفوزه 5 4/ ،بعدما سجل له إيفر بانيجا وتمبكتي وهتان باهبري وتركي العمار وماجد كنبه، وأضاع فارس جمعة للوحدة، فيما سجل جواو بيدرو وكريستيان جوانكا وأحمد نور الله ولوكاس بيمنتا.



(د ب أ)