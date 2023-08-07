اعتقالات خلال اقتحام الاحتلال عدة مدن بالضفة والقدس

الضفة المحتلة – وكالة الرأي :

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.

وفي جنين تسللت وحدات خاصة تسللت إلى مدينة، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، حيث نشرت قناصتها على أسطح البنايات، واعتقلت الشابين محمد سمير خمايسه، وحسن يونس بوجيرمي، بعد مداهمة منزليهما في حي المراح، وسط اندلاع مواجهات.

أيضاً قامت قوات الاحتلال باعتقال الشابين قصي عمر صبيح (23 عاما) من بلدة الخضر، ويزن محمود طقاطقة (20 عاما) من بلدة بيت فجار، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة شرق رام الله واعتقلت الجريح عمار عسلية، وأبناءه الأربعة: صقر، ومحمود، ومحمد، وعبد، بعد أن داهمت منزلهم وفتشته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ماهر النعسان من قرية المغير شرقا، والشاب مبتسم الريماوي من قرية بيت ريما غربا.

أيضاً اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس واعتقلت ثلاثة مواطنين وهم زهير نصاصرة، وكاظم مراد حنني، ومحمود يحيى نصاصرة، بعدما داهمت منازلهم وفتشتها وعاثت فيها خرابا.

كذلك داهمت قوات الاحتلال داهمت مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة بأعداد كبيرة واعتقلت الشاب لؤي السعد (25 عاما) بعد مداهمة منزله، واندلعت مواجهات في المكان.

في سياق متصل، قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم، الشاب مهدي الصياد (25 عاما) من وسط حي الطور شرق القدس المحتلة.